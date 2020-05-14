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Четвер, 14.05.2020
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Вознесіння Господнє: традиції та історія свята
Вознесіння Господнє: традиції та історія свята

Вознесіння Господнє: традиції та історія свята

Вознесіння Господнє: традиції та історія свята
07:36 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новини України:Свято Вознесіння в 2020 році випадає на 28 травня.

Вознесіння - свято з "плаваючою" датою, яка безпосередньо залежить від Пасхи.

Свято Вознесіння в 2020 році випадає на 28 травня.

Щорічно на 40 день після Великодня, в четвер 6-го тижня після Великодня, весь православний світ відзначає одне з дванадцяти свят церковного року — Вознесіння Господнє.

Православна Пасха в нинішньому році відзначалася 19 квітня, отже, Вознесіння припадає на 28 травня. В католицтві Вознесіння-2020 буде відзначатися відповідно 21 травня.

Назва свята відображає суть події — це Вознесіння на Небо Господа Ісуса Христа, завершення Його земного служіння. Число 40 — не випадкове, а несе сенс. У всій Священній історії це був час закінчення великих подвигів. За законом Мойсея в 40-й день діти повинні були принесені батьками в храм, до Господа. І тепер у сороковий день після Воскресіння, як би після нового народження, Ісус Христос повинен був увійти до небесного храму Свого Батька як Спаситель людства.

Перемігши смерть, цей страшний наслідок гріха, і давши тим самим можливість воскреснути в славі, Господь підніс у Своїй Особі людську природу, включаючи тіло людини. Тим самим Господь відкрив кожній людині можливість до загального Воскресіння піднестися у вищу обитель світла до самого Престолу Всевишнього. Про подію Вознесіння розповідають нам євангелісти Марк і Лука, особливо докладно можна прочитати про це в книзі Діянь Святих Апостолів у 1 розділі. Давши учням останні настанови, Ісус Христос «вивів їх геть із міста до Віфанії і, піднявши руки, благословив їх. І коли благословляв їх, став віддалятися від них і підноситися на небо. Вони поклонилися Йому і повернулися до Єрусалиму з великою радістю...».

У народі вважалося, що в цей день весна остаточно переходить у літо, стає по-справжньому спекотно, відцвітають сади. Враховуючи, що в 2020-му свято випадає на 28 травня, то для цього року така прикмета цілком справедлива.

Як і багато православні свята Вознесіння увібрало в себе побутові народні традиції і навіть стародавні язичницькі звичаї. Так, на свято водили хороводи на честь майбутнього гарного врожаю, в деяких місцях влаштовували веселі гуляння.

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У будинках на Вознесіння пекли пироги з начинкою з зеленого цибулі, а також особливі хлібні страви - "драбинки", або "лествиці", на яких обов'язково робили сім "перекладин", що символізують ступені (за кількістю небес апокаліпсису). Ці коржі освячували в церкві і з частуванням відправлялися в гості до рідні.

Вважалося особливим гріхом у період від Великодня до Вознесіння в чомусь відмовляти мандрівникам, віруючі намагалися більше допомагати нужденним, подавати милостиню тим, хто просить.

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Свято, Традиції, Вознесіння Господнє, Вознесіння.
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