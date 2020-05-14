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В Україні прогнозують до 24° тепла та короткочасні дощі

В Україні прогнозують до 24° тепла та короткочасні дощі
08:24 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:В Україні у четвер, 14 травня, очікуються короткочасні дощі у деяких областях, температура повітря вдень становитиме 19-24° тепла.

"14 травня хмарно з проясненнями. Вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях, вдень в Україні, крім більшості південних та східних областей, короткочасні дощі, подекуди з грозами", - про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

Температура вночі 4-9°; вдень 19-24°, на півночі та заході країни, крім Закарпаття та Прикарпаття, 11-16°.

У наступні два дні, 15-16 травня, збережеться хмарна з проясненнями погода.

15 травня в Карпатському регіоні, центральних, південних та східних областях невеликий дощ, 16 травня вночі помірні, в центральних областях місцями значні дощі, вдень у східній частині невеликий дощ; на решті території без опадів.

Вітер південний з переходом на північний, 5-10 м/с, вдень 16 травня на сході та півдні країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 8-13°, у західних та північних областях 2-7° тепла; вдень 12-17°, 15 травня на півдні до 25°.

Упродовж 17-18 травня в Україні переважно без опадів, лише вдень 17 травня у північній, 18 травня у східній частині країни невеликий короткочасний дощ.

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Температура вночі 5-11°, вдень 15-21°, на півдні країни 18 травня до 24°.

У Києві та Київській області синоптики прогнозують на 14 травня короткочасні дощі. Вітер південний з переходом на північний, 7-12 м/с.

Температура вночі у столиці становитиме 7-9°, вдень 13-15°; по області вночі 4-9°, вдень 11-16°.

Впродовж 15-16 травня у Києві утримається хмарна з проясненнями погода. Без опадів, лише вночі 16 травня дощ. Вітер південний з переходом на північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 12-17°.

Синоптики обіцяють, що 17-18 травня у Києві також переважно без опадів, лише вдень 17 травня невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 5-10°, вдень 15-20°.

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Тепло, Весна, Прогноз погоді, Дощ.
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