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Нацрада нагадує мовникам про пам'ятні дні

Нацрада нагадує мовникам про пам'ятні дні
10:30 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Національна рада звертає увагу телерадіоорганізацій на необхідність внесення у ці дні змін до програм теле- та радіопередач.

В Україні у травні буде два дні пам'яті: 17 травня вшановуватимуть пам’ять жертв політичних репресій, а 18 травня – жертв геноциду кримськотатарського народу, тому мовники мають скоригувати свої програми з урахуванням цього. Про це нагадує Національна рада з питань телебачення і радіомовлення.

«Національна рада звертає увагу телерадіоорганізацій на необхідність внесення у ці дні змін до програм теле- та радіопередач. При плануванні мовлення 17 і 18 травня слід керуватися Правилами ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті, затвердженими рішенням Національної ради від 23.07.2015 р.», - ідеться у повідомленні.

День пам’яті жертв політичних репресій відзначається щороку у третю неділю травня згідно з Указом Президента від 21 травня 2007 року з метою належного вшанування пам’яті жертв політичних репресій, привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології.

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День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу відзначається 18 травня - саме в цей день 1944 року розпочалася операція з депортації кримських татар (під час головної хвилі депортації 18-20 травня було виселено 180 014 осіб). Його також відзначають як День боротьби за права кримськотатарського народу.

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Нацрада, Радіо і ТБ, Пам'ятні дні.
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