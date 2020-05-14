До "Борисполя" евакуювали ще 400 людей з Туреччини, Єгипту та ОАЕ

Новини України:Двоє громадян України, які прибули з Туреччини та не встановили мобільний додаток, погодились на обсервацію.

Минулої доби міжнародний аеропорт “Бориспіль” прийняв авіарейси з понад 400 пасажирами зі Стамбула, Шарм-ель-Шейха та Дубаю. Про це інформує пресслужба ДПСУ, передає УНН.

“Прикордонники... оформили на в’їзд понад 400 пасажирів, які прибули цими літаками”, — повідомили в пресслужбі.

Зазначається, що охоронці кордону в обов’язковому порядку провели температурний скринінг кожного пасажира. Осіб з підвищеною температурою тіла виявлено не було.

Також прикордонники повідомили, що майже усі пасажири встановили мобільний додаток “Дій вдома” та зобов’язалися знаходитись на самоізоляції за вказаними у ньому адресами.

Повідомляється, що загалом минулої доби прикордонники оформили на в’їзд в Україну та на виїзд з України майже 16 тисяч осіб.

Нагадаємо, раніше цього тижня до “Борисполя” прибули авіарейси з Амстердама та Афін, якими повернули близько 300 осіб.