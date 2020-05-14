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Степанов розповів, як розподіляють у лікарнях доплати медикам

Степанов розповів, як розподіляють у лікарнях доплати медикам
11:05 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Головний лікар медичного закладу визначає, яка сума сплачується конкретному медичному працівнику, який працює з хворими на коронавірусну хворобу.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо ми говоримо про медичних працівників, які працюють з коронавірусом, то персональний склад цих медичних працівників визначає конкретний головний лікар. Він безпосередньо, як керівник медичного закладу, отримує кошти за лікування хворих на коронавірус, в якому враховано 300% заробітної плати медпрацівника. І вони вже визначають, якому медичному працівнику що сплачується. В тому числі, і якщо працював медичний працівник, який не є в штаті цього закладу, але є певний механізм, як це все робити та виплачувати. Безпосередньо головний лікар визначає це", - сказав Степанов.

Він зазначив, що завданням МОЗ було забезпечити коштами у 300 відсотків до заробітної плати всіх медичних працівників, які задіяні у лікуванні хворих на коронавірусну хворобу.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними з облдержадміністрацій, які були надані Міністерству охорони здоров'я, у 18 областях надбавки лікарям, що працюють з COVID-19, в розмірі 300% до зарплати за березень були виплачені в повному обсязі.

В Україні 16847 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 456 летальних, 4143 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 422 нові випадки.

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Медики, Степанов, Лікарня, Доплата медикам.
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