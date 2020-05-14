В Україні збережеться прохолодна і місцями дощова погода

Новини України:У Києві в суботу вночі дощ, удень без істотних опадів.

Найближчої доби очікуються невеликі, в Карпатському регіоні помірні короткочасні дощі, на півдні місцями з грозами, в північних, вночі й у більшості західних областей без істотних опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, в південно-східних областях 7-12 м/с.

Температура вночі в північних і північно-західних областях 1-6°, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°, на решті території 7-12° тепла, на узбережжі морів до 15°; удень 13-18°, у південній частині та на Закарпатті 19-24°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 15 травня найвища температура вдень була 30,2° у 1925 р., найнижча вночі -0,1° у 1927 р.

У суботу, 16 травня, вночі часом дощ, у центральних областях місцями значний дощ; вдень без істотних опадів, лише на сході дощ.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°; у південній частині вночі 8-13°, удень 20-26°.

Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 15-17°.

14 травня температура води в Чорному та Азовському морях 12-17°; у Дніпрі біля Києва 14°.