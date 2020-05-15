Іменини в червні 2020 – яке ім'я обрати для дитини

Новини України:Церковні дні пам'яті святих традиційно служать для православних орієнтиром, за яким підбираються імена новонародженим.

Іменини в червні за церковним календарем

Кожному православному християнину при хрещенні дається ім'я на честь святого. Вважається, що так у нього з'являється небесний заступник, який буде молитися за добробут вірянина перед Богом.

День пам'яті святого, який допомагає людині, називається іменинами. Святкування іменин стало традицією багато століть тому і збереглося донині. Сьогодні цей день часто називають Днем ангела.

Церковні дні пам'яті святих традиційно служать для православних орієнтиром, за яким підбираються імена новонародженим.

У різні дні можуть відзначатися дні пам'яті різних святих з однаковими іменами. Церква, наприклад, вшановує пам'ять десятка святих на ім'я Софія. В такому випадку вірянин може відзначати іменини в день ближче до його дня народження, дізнатися у священника, на честь кого конкретно його хрестили, або обрати собі заступника самостійно.

Згідно зі святцями (церковною книгою-календарем), православні іменини святих у червні відзначаються щодня. Серед них – як чоловічі, так і жіночі імена.

1 червня – Олександр, Анастасія, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Георгій, Дмитро, Іван, Гнат, Іполит, Корнилій, Максим, Матвій, Митрофан, Михайло, Микола, Павло, Сергій.

2 червня – Олександр, Олексій, Іван, Йосип, Микита, Тимофій.

3 червня – Андрій, Олена, Касьян, Кирило, Костянтин, Михайло, Федір.

4 червня – Володимир, Данило, Захар, Іван, Макар, Михайло, Павло, Софія, Федір, Яків.

5 червня – Афанасій, Єфросинія, Леонтій, Марія, Михайло.

6 червня – Григорій, Іван, Ксенія, Микита, Семен, Степан, Федір.

7 червня – Олена, Іван, Інокентій, Федір.

8 червня – Олександр, Георгій, Олена, Іван, Карпо, Макар.

9 червня – Анастасія, Давид, Іван, Іона, Леонід, Леонтій, Ніл, Петро, Федора, Ферапонт.

10 червня – Денис, Дмитро, Олена, Захар, Гнат, Макар, Микита, Микола, Павло, Петро, Софрон.

11 червня – Олександр, Андрій, Іван, Костянтин, Лука, Марія, Фаїна, Федот, Феодосія.

12 червня – Василь.

13 червня – Борис, Микола, Полікарп, Роман, Філіп, Христина.

14 червня – Валеріан, Василь, Віра, Гаврило, Давид, Денис, Іван, Павло, Харитон.

15 червня – Іван, Никифор.

16 червня – Панас, Денис, Дмитро, Лук'ян, Михайло, Павло, Юліан.

17 червня – Іван, Марія, Марфа, Мефодій, Митрофан, Назар, Петро, Софія.

18 червня – Ігор, Іона, Костянтин, Леонід, Марк, Михайло, Никандр, Микола, Петро, Федір.

19 червня – Віссаріон, Георгій, Іларіон, Іона, Сусанна, Фекла.

20 червня – Олександр, Олексій, Антон, Афанасій, Валентина, Валерія, Веніамін, Віктор, Володимир, Григорій, Олександр, Іван, Ігнатій, Лев, Марія, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан, Тарас, Федот.

21 червня – Василь, Єфрем, Костянтин, Федір.

22 червня – Олександр, Олексій, Іван, Кирило, Марія, Марфа, Фекла.

23 червня – Олександр, Олексій, Антоніна, Василь, Іван, Микола, Никін, Павло, Тимофій, Феофан.

24 червня – Варлам, Варфоломій, Єфрем, Марія.

25 червня – Андрій, Ганна, Арсеній, Іван, Іона, Петро, Степан, Тимофій, Федір.

26 червня – Килина, Олександр, Олександра, Андрій, Андроник, Анна, Антоніна, Данило, Дмитро, Іван, Пелагея, Сава, Яків.

27 червня – Олександр, Варлам, Георгій, Єлисей, Йосип, Мефодій, Мстислав, Микола, Павло.

28 червня – Григорій, Єфрем, Іона, Касян, Лазар, Михайло, Модест, Федір.

29 червня – Єфрем, Костянтин, Михайло, Мойсей, Петро, Петро, Тихон, Феофан.

30 червня – Йосип, Кирило, Климент, Максим, Никандр, Микита, Пелагея, Філіп.

Найпопулярніші чоловічі імена в червні за святцями – Олександр, Михайло, Олексій, Костянтин, Микита, Денис, Андрій.

Для дівчат найпопулярніші імена червня: Марія, Ганна, Олександра, Марфа, Фекла.