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В Україні почали виплачувати "дитячу" допомогу ФОПам

В Україні почали виплачувати "дитячу" допомогу ФОПам
14:15 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Електронною послугою з надання допомоги на дітей вже скористалися понад 19 тисяч осіб.

Міністерство соціальної політики повідомило про початок призначення допомоги на дітей до 10 років фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену процедуру оподаткування і належать до І та ІІ групи платників єдиного внеску. Про це інформують на сторінці Мінсоцполітики у Facebook.

"Розпочато призначення допомоги на дітей віком до 10 років фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку", - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів ухвалив постанову "Деякі питання соціальної підтримки сімей з дітьми", якою передбачено надання фінансової допомоги на дітей фізичним особам – підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування та належать до першої, другої групи платників єдиного податку.

 

В уряді, зокрема, планують виплатити ФОПам, які призупинили свій бізнес та втратили прибуток, допомогу на догляд за дітьми віком до 10 років у розмірі прожиткового мінімуму.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна поінформувала, що на засіданні 29 квітня Кабінет міністрів виділив 1,6 млрд грн з фонду боротьби з COVID-19 на виплату допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям.

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Раніше у Мінсоцполітики повідомили, що оформити допомогу можна кількома способами, зокрема: заповнивши електронну форму на офіційному вебсайті міністерства, скориставшись Єдиним порталом державних послуг "Дія", а також - безпосередньо звернувшись до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації/проживання.

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Гроші, ФОП, Україна, Виплата, Дитяча допомога.
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