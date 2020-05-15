Скачать
П'ятниця, 15.05.2020
Єрмак і Саакашвілі провели відеоконференцію з послами G7
Єрмак і Саакашвілі провели відеоконференцію з послами G7
Таїланд сподівається на приїзд іноземних туристів у жовтні
Таїланд сподівається на приїзд іноземних туристів у жовтні
Ібрагімович покине Мілан влітку
Ібрагімович покине Мілан влітку
Фільм “Ціна правди” потрапив у ТОП найкращих фільмів року за версією The Guardian
Фільм “Ціна правди” потрапив у ТОП найкращих фільмів року за версією The Guardian

Євросоюз знову закликає Росію пустити гуманітарні місії у Крим та ОРДЛО

Євросоюз знову закликає Росію пустити гуманітарні місії у Крим та ОРДЛО
14:56 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:При цьому в самій Росії кількість випадків захворювання на COVID-19 перевищила 250 тисяч – найбільше у світі після США та Іспанії.

В умовах поширення пандемії COVID-19 дуже важливим є забезпечення доступу гуманітарних організацій до усієї території України, включаючи Крим, і Євросоюз закликає Росію забезпечити цей доступ. Про це йдеться у заяві Європейського Союзу, виголошеній під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми наголошуємо на важливості доступу гуманітарних організацій до усієї території України, включаючи Крим, і закликаємо Росію використати свій значний вплив на збройні формування, які вона підтримує, щоб забезпечити це", - заявили в ЄС.

Зазначається, що через своїх партнерів Євросоюз працює з малим бізнесом та громадянським суспільством, у тому числі на сході України, поширюючи інформацію про COVID-19 та підтримуючи медичних працівників через спеціальні онлайн-курси.

До кінця року в Україні планують збудувати 137 шкіл

"ЄС також мобілізує гуманітарну підтримку для вразливих категорій людей з обох сторін контактної лінії у координації з країнами-членами ЄС, а також іншими міжнародними донорами", - зазначається у заяві.

Також підкреслюється, що Європейський Союз солідарний з Україною та її народом в умовах пандемії COVID-19, підтвердженням чого є виділена Україні допомога на загальну суму у 190 млн євро.

Як повідомляв Укрінформ, Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ також заявив, що Україна занепокоєна приховуванням Росією ситуації щодо поширення коронавірусу на окупованих територіях в Криму та на Донбасі і закликає Москву допустити туди міжнародні організації та гуманітарні місії, зокрема СММ ОБСЄ та МКЧХ, для надання допомоги населенню.

В Україні зафіксовано 17 330 випадків COVID-19

Як відомо, міжнародні організації та інші незалежні джерела не мають змоги перевірити ситуацію з поширенням коронавірусного захворювання на окупованих територіях в Криму та на Донбасі, оскільки російська окупаційна влада заборонила їм туди доступ, не пускаючи через лінію зіткнення на Донбасі зараз навіть СММ ОБСЄ.

Раніше командувач Об’єднаних сил Володимир Кравченко заявляв, що під час ротації російсько-окупаційних військ спостерігається і суттєве збільшення захворюваності на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Окупаційна адміністрація прогнозовано намагається приховати реальний стан епідемічної ситуації, а переважна більшість випадків захворювань, які мають схожі з коронавірусом симптоми, кваліфікуються як пневмонія або гостра респіраторно-вірусна інфекція.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Росія, Крим, ОРДЛО, Євросоюз.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 День сім’ї 2020: листівки та найкращі привітання зі святом
02 У найдавнішому в світі храмі знайшли прихований геометричний малюнок
03 В мережі з'явився постер спін-офу стрічки "Люди Ікс"
04 Коронавірус у Бельгії: хворих вже понад 54 тисячі
05 Дитсадки відкриватимуть на третьому етапі виходу з карантину
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Мінрегіон порахував, як українці платять за комуналку
Мінрегіон порахував, як українці платять за комуналку
В Україні за два місяці засудили понад 100 корупціонерів
В Україні за два місяці засудили понад 100 корупціонерів
Державне космічне агентство запустило Space LIFT
Державне космічне агентство запустило Space LIFT
Влад Яма заявив, що перехворів коронавірусом
Влад Яма заявив, що перехворів коронавірусом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся