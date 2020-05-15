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Державне космічне агентство запустило Space LIFT

Державне космічне агентство запустило Space LIFT
15:03 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новини України:Наразі у розділі доступні вакансії на посаду головних спеціалістів відділів. Космонавтів в агентство поки не шукають.

 Державне космічне агентство започаткувало розділ Space LIFT, де можна дізнатись про нові вакансії та стати частиною команди. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу відомства.

Так, у розділ Space LIFT на платформі LIFT розміщена вся необхідна інформація за вакансіями.

"Це лише перший крок до відкритого діалогу з нашими потенційними членами команди. Для нас важливо мати професіоналів, які готові працювати над впровадженням нових ідей в українському науковому просторі. Space LIFT допоможе нам не пропустити жодного перспективного кандидата", – повідомив керівник програми Space LIFT Антон Токарев.

Повідомляється, що в подальшому космічне агентство планує створити телеграм-бот зі зручним функціоналом, щоб зробити комунікацію для всіх зацікавлених більш доступною.

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Нагадаємо, Державне космічне агентство України вперше за роки існування проведе повну інвентаризацію своєї інтелектуальної власності.

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Робота, Україна, Space LIFT, Державне економічне агенство.
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