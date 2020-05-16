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Вчені заявили, що коронавірус може розмножуватися у кишківнику людини

Вчені заявили, що коронавірус може розмножуватися у кишківнику людини
03:37 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:Учені підкреслили, що дані про новий осередок поширення коронавірусу пояснюють наявність кишкових розладів у інфікованих пацієнтів.

Науковці заявляють, що відповідно до отриманих даних, коронавірус може локалізуватися не лише в легенях, а й у кишківнику людини, і поширюватися за допомогою відходів життєдіяльності. Про це йдеться у дослідженні китайських учених, опублікованому в журналі Nature Medicine.

«Клітини кишковника можуть легко заражатися SARS-CoV-2 і ставати осередком поширення COVID-19 в організмі. Це вдалося довести після вирощування штучного аналога кишковника кажанів і людини та аналізу відходів. З’ясувалося, що вірусні частинки можуть зберігатися в відходах життєдіяльності, а потім успішно поширюватися як від кажана до людини, так і навпаки», - йдеться у повідомленні.

Поки що невідомо, наскільки швидко може передаватися коронавірус через відходи життєдіяльності людини, наприклад, за допомогою каналізації.

В Україні зафіксовано 17 330 випадків COVID-19

Як повідомлялося, раніше китайські науковці змогли встановити небезпечну мутацію, що дозволяє вірусу SARS-CoV-2 інфікувати людину повторно, незважаючи на імунітет, а також відкрили здатність коронавірусу «обманювати» імунітет людини.

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Хвороба, Дослідження, Вчені, Коронавірус.
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