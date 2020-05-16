16 травня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

Цього дня господині займаються розсадою капусти та інших овочів.
Іменини сьогодні святкують:Тимофій, Микола.
Народні прикмети на 16 травня
–Якщо вранці цього дня буде сильна роса, а день ясний – до рясного урожаю огірків.
– Якщо роси вранці 16 травня немає, то вдень може піти дощ.
– Якщо качки і гуси махають крилами – може початися буря.
– Якщо солов’ї почали співати до сьогоднішнього дня – скоро почне цвісти багато рослин.
– Якщо дуб розпустив листя раніше ясена – до посушливого літа.
Що можна робити 16 травня
Якщо в ластівчиному гнізді в цей день відшукати невеликий камінчик, то його можна використовувати як оберіг від будь-якого зла.
Що не можна робити
16 травня В цей день не можна мити голову, адже накличете собі неприємності на роботі.