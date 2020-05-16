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В Україні підтвердили за добу підтвердили 528 випадків коронавірусу

В Україні підтвердили за добу підтвердили 528 випадків коронавірусу
09:48 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Станом на 16 травня в Україні лабораторно підтверджено 17 858 випадків COVID-19. За добу — 528 нових.

Про це на брифінгу у суботу 16 травня поінформував міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За минулу добу захворіло 528 осіб, з них 49 дітей та 92 медпрацівники. Було госпіталізовано 181 особу», — сказав Степанов.

За його словами, за добу захворіло 49 дітей та 92 медпрацівники, зафіксовано 21 летальний випадок.

Степанов уточнив, що за добу одужало 433 людини (найбільша кількість за весь час пандемії).

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Міністр зазначив, що за попередню добу здійснено 8960 тестувань методом ПЛР. Найбільше випадків за останню добу зафіксовано: у Київській області - 49, Чернівецькій - 47 та в місті Києві - 153 випадки зараження коронавірусом.

У п'ятницю в Києві підтвердили масовий спалах коронавірусної хвороби в Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат. 81 людина захворіла.

Як повідомляв Укрінформ, міністр Степанов у п'ятницю повідомив Президенту Володимиру Зеленському про те, що міністерство готується затвердити алгоритм масової ІФА-діагностики для виявлення антитіл до коронавірусної інфекції COVID-19.

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Пандемия, Україна, Хвороба, Коронавірус.
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