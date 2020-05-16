У Держприкордонслужбі виявили 32 випадки коронавірусу

Станом на 16 травня у результаті тестування військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України на COVID-19 зафіксовано 32 позитивних ПЛР-тести. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
"Зокрема учора за результатом проведеного тесту підтверджено захворювання трьох співробітників ДПСУ у Києві та одного - у Чернівецькій області. Усі вони знаходяться на амбулаторному лікуванні за місцем проживання", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що із загальної кількості військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби, які отримали лабораторне підтвердження захворювання на коронавірус, одужало 10, ще 22 особи продовжують лікуються.
Під контролем медиків наразі близько 250 прикордонників, які контактували з хворими. Вони перебувають на самоізоляції, а також деякі ізольовані в підрозділах та обсерваторах.
Пресслужба наголошує, що підрозділи охорони здоров’я Держприкордонслужби постійно контролюють процес лікування хворих, визначають коло контактних осіб, відслідковують стан їх самопочуття, за необхідності забезпечують проведення експрес-тестів чи ПЛР-діагностики на наявність захворювання.