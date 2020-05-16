У Держприкордонслужбі виявили 32 випадки коронавірусу

Новини України:Cтаном на 16 травня в Україні лабораторно підтверджено 17 858 випадків COVID-19. За добу — 528 нових.

Станом на 16 травня у результаті тестування військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України на COVID-19 зафіксовано 32 позитивних ПЛР-тести. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Зокрема учора за результатом проведеного тесту підтверджено захворювання трьох співробітників ДПСУ у Києві та одного - у Чернівецькій області. Усі вони знаходяться на амбулаторному лікуванні за місцем проживання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що із загальної кількості військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби, які отримали лабораторне підтвердження захворювання на коронавірус, одужало 10, ще 22 особи продовжують лікуються.

Під контролем медиків наразі близько 250 прикордонників, які контактували з хворими. Вони перебувають на самоізоляції, а також деякі ізольовані в підрозділах та обсерваторах.

Пресслужба наголошує, що підрозділи охорони здоров’я Держприкордонслужби постійно контролюють процес лікування хворих, визначають коло контактних осіб, відслідковують стан їх самопочуття, за необхідності забезпечують проведення експрес-тестів чи ПЛР-діагностики на наявність захворювання.