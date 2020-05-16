У ЗСУ за добу зафіксували два нових випадки коронавірусу

Новини України:На ізоляції перебувають 202 особи. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 38 осіб.

Станом на 07:00 у Збройних силах України на коронавірусну хворобу COVID-19 хворіють 38 осіб, два нових випадки підтвердили за останню добу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Командування медичних сил ЗСУ.

"Станом на 07:00 16 травня в ЗСУ хворіє 38 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало 75 осіб та 2 летальних випадки", - йдеться у повідомленні.

"За минулу добу зареєстровано два нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Двоє працівників ЗС України (Чернівецької та Вінницької області) лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний. Отримують необхідне лікування", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося в УНН раніше, у Збройних силах України на коронавірусну хворобу COVID-19 на ранок 15 травня хворіло 46 осіб, за минулу добу було виявлено два нових випадки.