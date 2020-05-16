В Україну з-за кордону евакуювали ще 265 осіб

Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби України.
"Ще три евакуаційні рейси із Парижа, Берліна та Загреба прибуло до української столиці минулої доби. Всього прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» у пункті пропуску «Бориспіль» оформили 265 осіб", - йдеться у повідомленні.
У ДПСУ наголосили, що охоронці кордону в обов’язковому порядку провели температурний скринінг кожного пасажира. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Також жоден з пасажирів не скаржився на самопочуття.
Усі без винятку пасажири встановили мобільний додаток «Дій вдома» та зобов’язалися знаходитись на самоізоляції за вказаними у ньому адресами. Внесення громадянами необхідної інформації у мобільний застосунок «Дій вдома» прикордонники перевірили під час паспортного контролю.
Загалом минулої доби прикордонники оформили на в’їзд в Україну та на виїзд з України понад 16,2 тис. осіб.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 16 травня в Україні лабораторно підтверджено 17 858 випадків COVID-19. За добу зафіксовано 528 нових випадків. Одужали 4906 пацієнтів, 497 летальних випадків.