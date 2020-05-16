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В Україну з-за кордону евакуювали ще 265 осіб

В Україну з-за кордону евакуювали ще 265 осіб
11:08 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: ДПС України

Новини України:В Україну минулої доби прибуло ще три евакуаційні рейси із-за кордону. З Парижа, Берліна та Загреба до української столиці прилетіли 265 осіб.

Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби України.

"Ще три евакуаційні рейси із Парижа, Берліна та Загреба прибуло до української столиці минулої доби. Всього прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» у пункті пропуску «Бориспіль» оформили 265 осіб", - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ наголосили, що охоронці кордону в обов’язковому порядку провели температурний скринінг кожного пасажира. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Також жоден з пасажирів не скаржився на самопочуття.

Усі без винятку пасажири встановили мобільний додаток «Дій вдома» та зобов’язалися знаходитись на самоізоляції за вказаними у ньому адресами. Внесення громадянами необхідної інформації у мобільний застосунок «Дій вдома» прикордонники перевірили під час паспортного контролю.

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Загалом минулої доби прикордонники оформили на в’їзд в Україну та на виїзд з України понад 16,2 тис. осіб.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 16 травня в Україні лабораторно підтверджено 17 858 випадків COVID-19. За добу зафіксовано 528 нових випадків. Одужали 4906 пацієнтів, 497 летальних випадків.

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Эвакуация, "Кордон", Україна, Літак, Суспільство.
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