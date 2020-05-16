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У КПІ прогнозують можливий спад пандемії вже в травні

У КПІ прогнозують можливий спад пандемії вже в травні
11:27 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Середня абсолютна похибка у відсотках виконаного прогнозу на п’ятнадцятиденному відрізку часу (06.05.20 – 20.05.20) не перевищує 2.2%.

Команда проєкту «ФОРСАЙТ COVID-19» Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток» при КПІ ім. Ігоря Сікорського прогнозує можливий початок спаду пандемії коронавірусу на третю декаду травня, а до того часу розвиток пандемії матиме лінійний характер. Про це повідомляє пресслужба КПІ.

Зазначається, що для України на п’ятнадцятиденному відрізку часу (06.05.20 - 20.05.20) характер розвитку пандемії набуває більш чіткого лінійного характеру з рівнем «плато» – 400-550 нових інфікованих на день.

"За результатами прогнозного моделювання команди проєкту «ФОРСАЙТ COVID-19» такий характер розвитку процесу може продовжитися до третьої декади травня 2020 року, протягом якої ймовірно настане пік пандемії. Після цього пандемія, ймовірно, може піти на спад (кількість щоденно видужалих людей буде стійко більшою кількості щоденно інфікованих)", - йдеться у повідомленні.

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Науковці зауважили, що для міста Києва, протягом п’ятнадцятиденного відрізку часу (06.05.20 - 20.05.20) процес розвитку пандемії поки що є більш нестаціонарним з ймовірним зниженням його волатильності і набуттям більш чіткого лінійного характеру на наступному тижні з рівнем «плато» – 40-50 нових інфікованих на день.

"Кількість щоденно видужалих людей в Україні наближається до кількості щоденно інфікованих людей (14.05.20 цей баланс одноденно був навіть позитивним). Команда проєкту очікує, що в третій декаді травня цей баланс може стати стійко позитивним, що засвідчить початок спаду пандемії", - вважають науковці КПІ.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 16 травня в Україні лабораторно підтверджено 17 858 випадків COVID-19. За добу зафіксовано 528 нових випадків. Одужали 4906 пацієнтів, 497 летальних випадків.

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Университет, КПИ, Пандемия, Коронавірус.
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