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Баканов: контррозвідка - сьогодні один з ключових напрямків роботи СБУ

Баканов: контррозвідка - сьогодні один з ключових напрямків роботи СБУ
17:21 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новини України:Сьогодні одним із ключових напрямків роботи Служби безпеки України є контррозвідка, заявив глава СБУ Іван Баканов.

Сьогодні одним із ключових напрямків роботи Служби безпеки України є контррозвідка, заявив глава СБУ Іван Баканов.

"Під час неоголошеної війни ключовими напрямками нашої роботи є контррозвідка і захист національної безпеки держави. Ми повинні працювати на випередження, робите все можливе, щоб кожен громадянин України міг почуватися в безпеці", - наголосив Баканов під час робочого візиту в Житомирську область, де зустрівся з новопризначеним керівником і особовим складом обласного управління Служби.

Водночас глава СБУ закликав діяти комплексно, адже для досягнення цієї мети важливі всі напрямки роботи служби.

Баканов, як повідомляє СБУ в Telegram, проінспектував роботу управління, детально ознайомився з результатами його діяльності та проблемами області.

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Як повідомлялося, днями на посаду керівника Управління СБУ в Житомирській області указом президента призначено Сергія Лисака.

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СБУ, Служба безпеки України, Баканов, Контррозвідка.
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