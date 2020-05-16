Баканов: контррозвідка - сьогодні один з ключових напрямків роботи СБУ

Новини України:Сьогодні одним із ключових напрямків роботи Служби безпеки України є контррозвідка, заявив глава СБУ Іван Баканов.

Сьогодні одним із ключових напрямків роботи Служби безпеки України є контррозвідка, заявив глава СБУ Іван Баканов.

"Під час неоголошеної війни ключовими напрямками нашої роботи є контррозвідка і захист національної безпеки держави. Ми повинні працювати на випередження, робите все можливе, щоб кожен громадянин України міг почуватися в безпеці", - наголосив Баканов під час робочого візиту в Житомирську область, де зустрівся з новопризначеним керівником і особовим складом обласного управління Служби.

Водночас глава СБУ закликав діяти комплексно, адже для досягнення цієї мети важливі всі напрямки роботи служби.

Баканов, як повідомляє СБУ в Telegram, проінспектував роботу управління, детально ознайомився з результатами його діяльності та проблемами області.

Як повідомлялося, днями на посаду керівника Управління СБУ в Житомирській області указом президента призначено Сергія Лисака.