Опитування: скільки українців довіряють Зеленському

Новини України:За результатами опитування, чинному главі держави довіряють 57% громадян, не довіряють – 37%.

Згідно з результатами опитування, проведеного соцгрупою "Рейтинг", рейтинг довіри серед політиків очолює Володимир Зеленський.

Чинному главі держави довіряють 57% громадян, не довіряють – 37%.

Більше третини опитаних не змогли оцінити свій рівень довіри до політиків Дмитра Разумкова та Дениса Шмигаля. Загалом Разумкову довіряють 25%, не довіряють – 33%, чинному прем’єру довіряють лише 14%, а 39% - не довіряють.

До усіх інших політиків помітно переважає недовіра, при цьому Юрію Бойку довіряють 25%, не довіряють – 57%, Святославу Вакарчуку – 24% і 61% відповідно, Юлії Тимошенко – 22% і 72%, Петру Порошенку – 20% і 76%.

Як повідомляв УНІАН, згідно з результатами опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова, більшість українців висловлюють недовіру до парламенту, уряду, правоохоронців, Міністерства охорони здоров’я і Національного банку України.