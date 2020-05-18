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В Україні дозволять відкрити пляжний сезон попри карантин

В Україні дозволять відкрити пляжний сезон попри карантин
10:25 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новини України:За наявними даними науковців, в річках з проточною водою інфікуватись досить складно.

Міністерство охорони здоров’я дозволить відкрити пляжний сезон в Україні, оскільки морська сіль спільно з сонячним ультрафіолетовим випроміненням знищує збудника коронавірусної хвороби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарній лікар України Віктор Ляшко під час онлайн-брифінгу.

«У цьому сезоні ми зможемо купатись. Ми провели консультації з Інститутом епідеміології інфекційних хвороб Національної академії медичних наук і вони, ці спеціалісти підтвердили, що морська сіль спільно з сонячним ультрафіолетовим випроміненням знищує збудника коронавірусної хвороби, тому буде дозволено відкрито пляжний сезон в Україні, напевно, як і в інших країнах світу», - заявив він.

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За його словами, незважаючи на те, що в прісній воді збудник має можливість виживати, за наявними даними науковців, в річках з проточною водою інфікуватись досить складно. «Це може бути тільки при близькому контакті», - наголосив Ляшко.

Він відзначив, що стосовно річкового пляжного сезону МОЗ буде надавати дозвіл працювати в цьому сезоні відпочинку.

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Ляшко, Пляж, МОЗ, Карантин, Україна, Пляжний сезон.
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