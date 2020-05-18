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Українці почали краще оцінювати ситуацію з коронавірусом у країні

Українці почали краще оцінювати ситуацію з коронавірусом у країні
23:46 Пн, 18 Травень 2020 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новини України:Згідно з результатами соцопитування, проведеного соціологами 12-13 травня, ще 17% бачать погіршення ситуації.

Понад третина (35%) українців вважають, що ситуація з коронавірусом в Україні на сьогодні покращується, така сама кількість опитаних вважає, що вона не змінюється, свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

Як зазначають соціологи, за останні два тижні кількість тих, хто говорить про погіршення ситуації з коронавірусом, зменшилася майже втричі (з 44% до 17%).

Окрім цього, третина населення оцінює напрям руху України як правильний, а половина - як неправильний, ще 17% не змогли відповісти. Позитивніше оцінюють ситуацію молоді респонденти, прибічники президента країни Володимира Зеленського та партії "Слуга народу".

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Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування 12-13 травня 2020 року. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму й Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування : CATI (computer - assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 3000 респондентів. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше ніж 1,8%.

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Україна, Опитування, Українці, Коронавірус.
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