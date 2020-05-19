В Україні вже зробили понад 200 тисяч ПЛР-тестів

Новини України:В Україні на цей час зроблено вже 227 тисяч ПЛР-тестів на коронавірус.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу 18 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В Україні за цей період ми зробили вже 227 тисяч ПЛР-тестів. Найбільше їх зроблено в лабораторіях міста Києва - 35 тисяч, Вінницькій області - 14 тисяч, Чернівецькій області - 13 тисяч, Дніпропетровській області - 12 тисяч і Одеській області - 12 тисяч", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що найбільше випадків захворювання на коронавірус зареєстровано у віковій групі від 60-ти років - 4370, що становить 24 відсотки від усіх захворілих. Крім того, 66 відсотків усіх летальних випадків зареєстровано саме в цій віковій групі.

"Це відповідь на запитання, чому ми не знімаємо обмеження для людей віком від 60-ти, - тому що це найбільша група ризику. Тому у постанові про карантин ці люди підпадають під самоізоляцію. Тому в наших протиепідемічних нормах, коли ми говоримо, що відкриваємо перукарні, заклади громадського харчування, ми також пишемо, щоб обмежили присутність людей, старшх за 60", - наголосив Ляшко.

Як повідомлялося, станом на 18 травня в Україні лабораторно підтверджено 18 616 випадків COVID-19, з них 325 за добу.