Авіасполучення відновиться ймовірно в червні місяці

Новини України:Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прогнозує відновлення авіасполучення, зокрема міжнародного, в червні місяці.

"Авіасполучення, міжнародне зокрема, відновиться ймовірно в червні місяці. Але потрібно, щоб відновилося сполучення з тими, куди летіти. Необхідно розуміти які країни також відновлять авіасполучення", - сказав Шмигаль в ефірі телеканалу ICTV у понеділок увечері.

Прем'єр зазначив, що найближча дата, коли європейські країни оголосили про можливість відкриття авіасполучення, це не раніше 15 червня.

Крім того, прем'єр зазначив, що міжміське транспортне сполучення наземного транспорту буде відкрито з третього етапу виходу з карантину.