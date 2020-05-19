Сезон полуниць триває: червоні ягоди значно подешевшали

Новини України:За тиждень вартість зменшилася на 30%.

Вартість полуниці знизилася удвічі з початку продажів.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

Таким чином ціна зменшилася на 30% лише за останній тиждень. Мінімальна ціна, за якою можна зараз знайти кілограм полуниці, за 80 гривень. Тоді як ще тиждень тому її вартість сягала 120-160 гривень.

Фермери запевняють, що ціни продовжать падати, коли настане пік сезону. Це відбудеться у середині червня.

Як повідомлялося, в Україні розпочався сезон полуниці, яка вже з'явилася на ринках та в супермаркетах. Зараз купити можна здебільшого полуницю, яка вирощена в теплицях. Вона дорожча, ніж звичайна ґрунтова.