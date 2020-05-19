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Перехід до адаптивного карантину: які заборони скасують

Перехід до адаптивного карантину: які заборони скасують
23:27 Вт, 19 Травень 2020 Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новини України:Степанов розповів про новий етап виходу з карантину.

Кабінет міністрів України 20 травня має ухвалити нові пом'якшення карантину, які діятимуть вже від 22 травня. Буде дозволено роботу громадського транспорту, відкриються дитячі садочки. 

Про це в ефірі ТСН розповів міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Він прокоментував наявну статистику із захворюваності на коронавірус в Україні.

"Якщо подивитись загалом на статистику, то у нас сьогодні трошки більше 7 тисяч тестувань за минулу добу. Дійсно ми обережно радіємо цій інформації. Це вдруге, коли кількість тих, хто одужав, більша за кількість захворілих. Звичайно, робити якісь висновки ми можемо тоді, коли ця статистика буде 7-10 днів. Але я впевнений, що наші карантинні заходи, які ввели достатньо вчасно, розірвали ланцюг передавання хвороби і дали свій результат", – сказав міністр.

Водночас Степанов зазначив, що пом'якшення карантину вводитимуть за планом – після 22 травня.

"Ми кажемо, що пропонуємо запровадити адаптивний карантин. Це коли карантинні заходи можуть відрізнятися від однієї області до іншої. Ми запроваджуємо етапи виходу з карантину. Кожен етап супроводжує свої пом'якшення. Якщо ми кажемо про етап, який починається від 22 травня, то буде дозволена робота громадського транспорту, спортивні змагання до 50 осіб, якщо більше - то з погодженням МОЗу. Від 25-го числа метро почне працювати. Дозволяємо працювати дитячим садочкам", – наголосив він.

Карантин в Україні можуть продовжити до 22 червня

Раніше Степанов повідомив, за яких умов у регіонах дозволять пом'якшити карантинні обмеження.

Як повідомлось,18 травня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з 22 травня Україна переходитиме до адаптивного карантину, який передбачає поетапне пом'якшення карантинних обмежень. Рішення про відповідний подальший перебіг карантину прийматимуться на засіданні уряду 20 травня.

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МОЗ, Карантин, Максим Степанов, Covid-19.
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