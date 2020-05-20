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Середа, 20.05.2020
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Разумков: Наші лікарі працюють на 110 %, у чиновників показник буде все ж таки менше

Разумков: Наші лікарі працюють на 110 %, у чиновників показник буде все ж таки менше
00:27 Сьогодні Телеграф Укринформ

Новини України:Разумков говорить, що оцінку керівництву МОЗ можна буде давати, коли Україна впорається з COVID-19.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що висновки про роботу міністра охорони здоров`я Максима Степанова можна буде давати тоді, коли країна здолає коронавірусну інфекцію.

Про це Разумков сказав у вечірньому ефірі телеканалу "112 Україна".

"Давати реальну оцінку тому, що і як поетапно ми пройшли - і будемо ще проходити, - виходячи з коронавірусу, можна буде лише згодом. З огляду на те, чим дійсно завершить цей складний для всієї країни період", - зазначив Разумков.

На запитання, чи має намір Рада заслухати Степанова, він уточнив, що керівник МОЗ поки що не буде звітувати, а відповідатиме під час години запитань до уряду.

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"Якщо ж ми говоримо про оцінку діяльності медичної сфери, однозначно відповісти на це питання буде важко. Коли говорити про наших лікарів, які нині захищають нас ціною життя, то вони роблять більше ніж можуть - думаю, що на 110 %. Якщо ж говорити про чиновників, то я думаю, що показник буде все ж таки менше", - додав голова ВР.

Водночас, на його думку, якщо порівнювати з низкою інших країн світу, в тому числі США, Україна з цієї ситуацією справляється доволі непогано.

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МОЗ, Максим Степанов, Дмитро Разумков, Covid-19.
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