На Черкащині готові розбудовувати музей Трипільської культури

Новини України:Окремо очільник області подякувати за роботу директору музею Владиславу Чабанюку.

Влада Черкащини готова співпрацювати з інвестором, який хоче вкласти кошти у розбудову приміщення музею Трипільської культури у селі Легедзиному Тальнівського району. Про це повідомляє пресслужба Черкаської обласної держадміністрації.

“Недобудоване з 90-х років приміщення музею пристосували для експозиції. Однак коштів на повноцінну відбудову за цей час не знайшли. На сьогодні є інвестор, який готовий вкласти кошти і розбудувати приміщення. Це дасть можливість показати заповідник та його пам’ятки відвідувачам на належному рівні, збільшити експозиційні площі. Уже сьогодні передали акт прийому безоплатної передачі вартості виконаних робіт. Це дозволить підписати Меморандум із інвестором та завершити необхідний об’єм робіт та створити повноцінний музейний комплекс: із приміщенням для роботи науковців, фондосховищем, експозиційним залом”, – зазначив голова Черкаської ОДА Роман Боднар.

Він наголосив, що музей-заповідник “Трипільська культура” у с. Легедзине Тальнівського району – це унікальний наймасштабніший осередок пам’яток Трипільської культури. Коли створювали заповідник, до нього ввійшли найбільші поселення. Всього на території Європи 19 таких поселень, які мають вік більше 5 тис років. З них 18 – на території Черкаської області. Це дало підставу подати матеріали до включення заповідника до списку ЮНЕСКО як транскордонну пам'ятку (у взаємодії з Румунією і Молдовою).

Наразі триває підготовка документації для подальшої реалізації проєкту ремонтно-будівельних робіт. Йдеться також про облаштування прилеглої території, проведення реекспозиції, створення відповідної інфраструктури для відвідувачів.

Планується внесення змін до проектно-кошторисної документації по об’єкту „Проектування, реставрація, реконструкція об’єктів археологічного середовища поселень-гігантів трипільської культури, с. Легедзине Тальнівського району“. Наступний етап – підписання Меморандуму про співпрацю між Державним історико-культурним заповідником „Трипільська культура“ та ProCredit Banк про фінансування робіт згідно проєкту.