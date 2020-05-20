Скачать
Середа, 20.05.2020
Палестина виходить з усіх угод зі США та Ізраїлем
Палестина виходить з усіх угод зі США та Ізраїлем
США виділили Україні понад $15 мільйонів для боротьби з коронавірусом
США виділили Україні понад $15 мільйонів для боротьби з коронавірусом
Арум: "Плануємо провести бій Ломаченка і Лопеса у вересні"
Арум: "Плануємо провести бій Ломаченка і Лопеса у вересні"
Тіна Кароль вразила образом в чорній перуці та заінтригувала
Тіна Кароль вразила образом в чорній перуці та заінтригувала

На Черкащині готові розбудовувати музей Трипільської культури

На Черкащині готові розбудовувати музей Трипільської культури
09:20 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Черкаська ОДА

Новини України:Окремо очільник області подякувати за роботу директору музею Владиславу Чабанюку.

Влада Черкащини готова співпрацювати з інвестором, який хоче вкласти кошти у розбудову приміщення музею Трипільської культури у селі Легедзиному Тальнівського району. Про це повідомляє пресслужба Черкаської обласної держадміністрації.

“Недобудоване з 90-х років приміщення музею пристосували для експозиції. Однак коштів на повноцінну відбудову за цей час не знайшли. На сьогодні є інвестор, який готовий вкласти кошти і розбудувати приміщення. Це дасть можливість показати заповідник та його пам’ятки відвідувачам на належному рівні, збільшити експозиційні площі. Уже сьогодні передали акт прийому безоплатної передачі вартості виконаних робіт. Це дозволить підписати Меморандум із інвестором та завершити необхідний об’єм робіт та створити повноцінний музейний комплекс: із приміщенням для роботи науковців, фондосховищем, експозиційним залом”, – зазначив голова Черкаської ОДА Роман Боднар.

Він наголосив, що музей-заповідник “Трипільська культура” у с. Легедзине Тальнівського району – це унікальний наймасштабніший осередок пам’яток Трипільської культури. Коли створювали заповідник, до нього ввійшли найбільші поселення. Всього на території Європи 19 таких поселень, які мають вік більше 5 тис років. З них 18 – на території Черкаської області. Це дало підставу подати матеріали до включення заповідника до списку ЮНЕСКО як транскордонну пам'ятку (у взаємодії з Румунією і Молдовою).

Наразі триває підготовка документації для подальшої реалізації проєкту ремонтно-будівельних робіт. Йдеться також про облаштування прилеглої території, проведення реекспозиції, створення відповідної інфраструктури для відвідувачів.

Аграрїї завершили весняно-польові роботи на понад 90% площ

Планується внесення змін до проектно-кошторисної документації по об’єкту „Проектування, реставрація, реконструкція об’єктів археологічного середовища поселень-гігантів трипільської культури, с. Легедзине Тальнівського району“. Наступний етап – підписання Меморандуму про співпрацю між Державним історико-культурним заповідником „Трипільська культура“ та ProCredit Banк про фінансування робіт згідно проєкту.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Музей, Туризм, Черкащина, Трипільська культура.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Разумков: Наші лікарі працюють на 110 %, у чиновників показник буде все ж таки менше
02 Перехід до адаптивного карантину: які заборони скасують
03 Коронавірус: Канада й США залишають спільний кордон закритим
04 Россійський гелікоптер розбився під Москвою: екіпаж загинув
05 Гончаренко: Коронавірус виявили у нардепа від Батьківщини
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В Україні вже 19 230 випадків коронавірусу
В Україні вже 19 230 випадків коронавірусу
Россійський гелікоптер розбився під Москвою: екіпаж загинув
Россійський гелікоптер розбився під Москвою: екіпаж загинув
У ЗСУ за добу підтвердили ще 5 випадків Covid-19
У ЗСУ за добу підтвердили ще 5 випадків Covid-19
Леонардо Ді Капріо пожертвував 2 мільйони доларів на підтримку гірських горил
Леонардо Ді Капріо пожертвував 2 мільйони доларів на підтримку гірських горил
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся