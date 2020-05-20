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Автоматична фото- і відеофіксація запрацює на дорогах із початку літа

Автоматична фото- і відеофіксація запрацює на дорогах із початку літа
15:51 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:1 червня запрацює 17 пунктів фото- і відеофіксації дорожнього руху.

Уряд схвалив постанову "Про функціонування системи фіксації порушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі", яка передбачає запровадження з 1 червня фото- і відеофіксації на дорогах. Відповідне рішення було ухвалене під час засідання у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на засіданні уряду повідомив, що 1 червня запрацює 17 пунктів фото- і відеофіксації дорожнього руху. Згодом їх кількість збільшиться до 40-ка, а загалом у планах відомства відкрити 700 таких пунктів.

"Є відповідний графік і адреси. Ми можемо їх оприлюднити, щоб кожен з вас міг з ним ознайомитися", - сказав Аваков.

Зеленський оцінив запровадження другого етапу медреформи

Як повідомлялося, 12 березня МВС презентувало пілотний проєкт системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі. Запуск цієї системи в експлуатацію планувався на 1 травня, проте був перенесений через карантин.

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Дороги, Видеофиксация, фотофиксация, Відео, Літо.
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