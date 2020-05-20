Кабмін визначив єдиний механізм проведення нагляду Держпраці

Новини України:Нині в Україні налічується 82 065 суб’єктів господарської діяльності з високим ступенем ризику, 221 434 - із середнім, 414 132 - з незначним ступенем ризику.

Кабінет міністрів ухвалив постанову, що визначає єдиний механізм оцінювання ризиків від провадження господарської діяльності та механізм проведення планових заходів нагляду (контролю) Державною службою України з питань праці. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

"20 травня на засіданні уряду прийнято постанову, яка визначає єдиний механізм оцінювання ризиків від провадження господарської діяльності та механізм проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з питань праці", - зазначається в повідомленні.

Йдеться про такі сфери діяльності, як охорона праці, промислова безпека, гігієна праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, праця, зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю, здійснення державного гірничого нагляду.

У міністерстві наголосили, що реалізація постанови сприятиме забезпеченню єдиного підходу до планування перевірок, поліпшенню якості нагляду, зменшенню кількості планових заходів Держпраці з урахуванням трьох ступенів ризику діяльності суб’єктів господарювання, більш прозорій діяльності посадових осіб Держпраці та прийнятих ними рішень.

Постановою визначаються такі критерії оцінки ризиків:

наявність об’єктів підвищеної небезпеки та експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки у суб’єкта господарювання;

наявність найманої праці у суб’єкта господарювання;

наявність нещасних випадків у суб’єкта господарювання,

спосіб видобування суб’єктом господарювання корисних копалин;

наявність порушень законодавства у визначених сферах.