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Степанов повідомив, коли стане можливим відкриття боулінг-клубів

Степанов повідомив, коли стане можливим відкриття боулінг-клубів
12:44 Сьогодні Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новини України:В той же час на питання про те, коли дозволять відкрити ТРЦ він зазначив, що таке рішення було прийнято ще на першому етапі послаблення карантинних заходів.

Відкриття в Україні закладів на кшталт боулінг-клубів стане можливим не раніше 22 червня. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“Раніше 22 червня це (відкриття боулінг-клубів — ред.) неможливо, тому що все що стосується таких масових закладів, я думаю що всі розуміють що це можливо буде тільки після того коли ми будемо впевненими що немає загрози для здоров’я та життя громадян”, — сказав міністр.

“Робота торгівельно-розважаьних центрів було дозволено ще на першому етапі пом’якшення карантину, який почався 11 травня, але без розважальних зон та закладів харчування, розташованих в ТРЦ і з дотримання відповідних вимог поведінки в магазинах або цих ТРЦ”, — повідомив Степанов.

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Нагадаємо, в Україні на 09:00 23 травня зафіксовано 20 580 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 605 — летальні.

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Карантин, Боулинг, Максим Степанов.
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