Зеленський поскаржився на задовгий процес закупівлі медзасобів

Новини України:Вже наступного тижня Кабінет Міністрів напрацює потрібні рішення.

В Україні процес закупівлі засобів індивідуального захисту та обладнання для запобігання поширенню коронавірусної інфекції має бути пришвидшено. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на традиційній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, передає УНН з посиланням на пресслужбу Президента.

Повідомляється, що на нараді Президент порушив питання закупівлі засобів індивідуального захисту та обладнання для запобігання поширенню коронавірусної інфекції та порятунку пацієнтів.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що в Україну було доправлено літаком понад 100 тисяч респіраторів завдяки допомозі однієї з національних компаній, також налагоджена співпраця зі Світовим банком щодо закупівлі всього необхідного, а з наступного тижня укладатимуться контракти щодо майбутніх закупівель.

“Лікарні, медики, аптеки — скрізь мають бути маски, дезінфектори, обладнання. Закупівлі тривають задовго. Треба шукати виходи, щоб скоротити цей процес, щоб надалі міністерство закуповувало все швидше. Яка у нас складна бюрократія, ми знаємо. Знайдіть шляхи спростити її. Кожна затримка може коштувати нам життів. У світі очікують на другу хвилю коронавірусу. Ми порівняно добре пройшли першу, хоча, на жаль, втратили понад 600 життів. Маємо бути готові з усіма процедурами й надалі”, — наголосив Зеленський.

Також порушили питання надання можливості українським виробникам масок та інших засобів захисту експортувати свою продукцію за умови, що її неможливо продати в Україні, але вона відповідає вимогам інших держав. Президент підтримав це.

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні у МОЗ пояснили механізм розподілу медичного обладнання та засобів у регіони.