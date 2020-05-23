Україна відреагувала на намір США вийти з Договору з відкритого неба

Новини України:Росія напередодні заявила, що вважає “прикрим але очікуваним” рішення США покинути Договір.

Україна якнайбільше зацікавлена у збереженні та подальшій імплементації Договору з відкритого неба, але за умови його добросовісного виконання усіма без виключення державами-учасницями. Про це йдеться в коментарі Міністерства закордонних справ України у зв’язку із намірами США вийти з Договору з відкритого неба, передає УНН.

“Міністерство закордонних справ України взяло до уваги офіційне повідомлення Державного департаменту США про наміри США вийти з Договору з відкритого неба (ДВН). Україна якнайбільше зацікавлена у збереженні та подальшій імплементації цього Договору, але за умови його добросовісного виконання усіма без виключення державами-учасницями”, — йдеться в заяві МЗС.

Зі слів дипломатів, починаючи з моменту підписання, Україна завжди була відданою ДВН, який є одним з базових міжнародних договорів у сфері європейської безпеки і контролю над озброєннями та об’єднує 34 держави-учасниці, включаючи європейські країни, США та Канаду.

Режим “відкритого неба” сприяв імплементації Резолюції ГА ООН “Проблема мілітаризації АР Крим та м. Севастополь (Україна), а також частин Чорного і Азовського морів”.

“Проте, починаючи з 2015 року, роль та ефективність ДВН у цілому поступово знижується через неможливість здійснювати міжнародний повітряний моніторинг за військовою активністю РФ у найбільш критичних для безпеки України районах — над тимчасово окупованою територією АР Крим і м. Севастополь, Донецької та Луганської областей внаслідок їх окупації Росією та заборони польотів над ними, як і над ділянками території РФ, прилеглими до державного кордону України.

Водночас, заради збереження верифікаційного режиму „відкритого неба“, Україна закликає всіх держав-учасниць докласти максимальних зусиль для пошуків виходу з ситуації, що склалася”, — наголосили в міністерстві.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа в четвер, 21 травня, повідомила міжнародним партнерам про рішення вийти з Угоди про відкрите небо, що дозволяє більш ніж 30 країнам-учасницям здійснювати обльоти територій один одного в цілях зміцнення довіри і запобігання конфліктам.