Скачать
Неділя, 24.05.2020
В Україні підтвердили 20 986 випадків COVID-19
В Україні підтвердили 20 986 випадків COVID-19
На початку тижня Україні збережеться прохолодна погода, в більшості областей пройдуть короткочасні дощі
На початку тижня Україні збережеться прохолодна погода, в більшості областей пройдуть короткочасні дощі
Збірні Латвії і Фінляндії зіграють у фіналі віртуального чемпіонату світу з хокею
Збірні Латвії і Фінляндії зіграють у фіналі віртуального чемпіонату світу з хокею
Ураза-Байрам 2020: найкращі привітання у листівках і картинках
Ураза-Байрам 2020: найкращі привітання у листівках і картинках

Зеленський привітав мусульман зі святом Рамазан-Байрам

Зеленський привітав мусульман зі святом Рамазан-Байрам
09:51 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Президент Володимир Зеленський привітав мусульман України з нагоди свята Рамазан-Байрам.

Вітання оприлюднено на сайті глави держави.

"Для мільйонів мусульман це час високого духовного зростання, що відкриває серця для добрих вчинків і благородних справ. Щира турбота про рідних і близьких, милосердя та взаєморозуміння – загальнолюдські цінності, що сприяють збереженню миру, гармонії та єдності в суспільстві", - йдеться у привітанні.

Президент України побажав злагоди й процвітання кожній мусульманській родині, міцного здоров’я, щастя та радості.

Як повідомлялося, Рамазан-Байрам - свято розговіння, відоме також як Ураза-Байрам, - одне з найголовніших в ісламському світі, яке починають святкувати після заходу сонця в останній день посту Рамадан.

У 2020 році Ураза-Байрам настав 23 травня і триватиме до вечора 24 травня. У цей день мусульмани можуть дозволити собі все, що було заборонено в світлий час доби протягом священного місяця.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Ураза-Байрам, Зеленский, Свято, Мусульман, Президент України, Привітав.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Ураза-Байрам 2020: найкращі привітання у листівках і картинках
02 Авіакомпанія Lauda закриває свою базу у Відні
03 У Мексиці стався потужний землетрус
04 New York Times відвела першу шпальту газети для імен жертв COVID-19 в США
05 Кулеба привітав мусульман із закінченням Рамадану
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Кім Чен Ин з'явився на публіці після тритижневої відсутності
Кім Чен Ин з'явився на публіці після тритижневої відсутності
У Мексиці стався потужний землетрус
У Мексиці стався потужний землетрус
Король Марокко помилував майже 500 ув'язнених знагоди свята
Король Марокко помилував майже 500 ув'язнених знагоди свята
Сьогодні закінчився священний місяць ісламу Рамадан
Сьогодні закінчився священний місяць ісламу Рамадан
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся