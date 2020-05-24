На даному етапі відкриття фуд-кортів та розважальних зон не відбудеться

Новини України:Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

Наразі неможливо відкрити фуд-корти та розважальні зони на території торгівельно-розважальних центрів, адже там спостерігається значне скупчення людей. Проте, як тільки це дозволить ситуація – дозволи почнуть давати.

"Це велике скупчення людей одночасно. І будь-якій людині зрозуміло, що при такій ситуації можливе розповсюдження хвороби та інфікування. Тому на даному етапі ми не можемо собі дозволити відкриття фуд-кортів та розважальних зон. Ми з розумінням відносимось до підприємців з цих сфер, але здоров’я важливіше", - зазначив Степанов.

Він також підкреслив, що як тільки буде дозволяти епідеміологічна ситуація - ніхто не буде затягувати з тим, щоб давати дозвіл на відкриття таких точок.

Нагадаємо, що у МОЗ розповіли, коли зможуть вийти на роботу люди, старші 60 років.

Раніше в УНН повідомлялося, що відкриття в Україні закладів на кшталт боулінг-клубів стане можливим не раніше 22 червня.