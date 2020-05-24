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На даному етапі відкриття фуд-кортів та розважальних зон не відбудеться

На даному етапі відкриття фуд-кортів та розважальних зон не відбудеться
11:12 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

Наразі неможливо відкрити фуд-корти та розважальні зони на території торгівельно-розважальних центрів, адже там спостерігається значне скупчення людей. Проте, як тільки це дозволить ситуація – дозволи почнуть давати. 

"Це велике скупчення людей одночасно. І будь-якій людині зрозуміло, що при такій ситуації можливе розповсюдження хвороби та інфікування. Тому на даному етапі ми не можемо собі дозволити відкриття фуд-кортів та розважальних зон. Ми з розумінням відносимось до підприємців з цих сфер, але здоров’я важливіше", - зазначив Степанов.

Він також підкреслив, що як тільки буде дозволяти епідеміологічна ситуація - ніхто не буде затягувати з тим, щоб давати дозвіл на відкриття таких точок.

Нагадаємо, що у МОЗ розповіли, коли зможуть вийти на роботу люди, старші 60 років.

Раніше в УНН повідомлялося, що відкриття в Україні закладів на кшталт боулінг-клубів стане можливим не раніше 22 червня.

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Все по темі:

МОЗ, Степанов, Відкриття, Фуд корти РОзважальні зони, Неможливо.
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