В Україні у розшуку перебувають 18 дітей

Новини України:За даними МВС України, наразі у розшуку перебувають 18 дітей.

Про це у Telegram повідомляє Офіс Омбудсмана України.

«За даними Нацполіції, близько 90% зниклих дітей вдається знайти протягом першої доби. Однак щодо інших існує висока ймовірність стати жертвами насильства чи злочину. Так лише протягом першого місяця 2020 року до територіальних підрозділів поліції надійшла понад тисяча повідомлень про зникнення дітей. На сьогодні, за даними Міністерства внутрішніх справ України, у розшуку перебувають 18 дітей», - йдеться у повідомленні.

В основній групі ризику перебувають діти підліткового віку. «Діти такого віку є уразливими, оскільки не здатні обʼєктивно оцінити ризики своїх дій, та, як правило, можуть піддаватися негативному впливу з боку інших (однолітків, дорослих, телебачення та Інтернет-простору)», - інформують в Офісі Омбудсмана.

Зазначається, що однією з найпоширеніших причин зникнення є складні стосунки з батьками через те, що діти, намагаючись довести свою незалежність і самостійність, залишають дім, не повідомивши рідних, але не можна виключати випадки, коли зникнення дитини відбувається проти її волі, шляхом насильницьких дій.