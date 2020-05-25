Назад до шкіл: як і коли в Україні відкриють освітні заклади

Новини України:Наразі школи готуються до дистанційного завершення навчального року.

Коли відкриють школи в Україні

Навчальний рік у школах, попри запроваджений через коронавірус карантин, закінчиться по всій країні традиційно у травні. І відбуватиметься це дистанційно. До кінця травня триватимуть уроки з використанням дистанційних технологій.

Запуск навчальних закладів України неможливий до осені 2020 року. Виняток лише зроблять для деяких навчальних закладів, де проходитиме зовнішнє незалежне оцінювання. Таку думку висловив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Водночас у Міністерстві освіти і науки рекомендували закладам освіти провести у вересні коригуюче навчання. Таке навчання, як пояснила виконувачка обов’язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій, потрібне для діагностування ситуації, повторення, узагальнення матеріалу, вивчення якого припало на період карантину.

Загалом планується, що школи у Києві відновлять роботу не раніше, ніж через 10-14 днів після відповідного рішення уряду. Впродовж цього часу, за словами мера Києва Віталія Кличка, потрібно ретельно підготувати школи до відновлення роботи, аби створити безпечні умови для дітей.

Наразі ж у столиці школи організовують роботу для прийому документів та проведення зовнішнього незалежного оцінювання для випускників.

У навчальних закладах, зокрема, перевіряють працівників на можливе захворювання. Проводять інструктаж персоналу щодо роботи в нових умовах і дій у разі виявлення інфікованих. Також освітні установи закуповують миючі засоби та дезінфектори, інші необхідні матеріали.

Як повідомляв УНІАН, з 25 травня в Україні відновлять роботу дитячі садочки, за умови дотримання певних правил. У столиці дошкільні дитячі заклади почнуть працювати на декілька днів пізніше – з 1 червня.