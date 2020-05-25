Криклій розповів, коли почнеться продаж залізничних квитків

Новини України:Продаж залізничних квитків розпочнеться після рішень усіх обласних комісій з техногенно-екологічної безпеки - Криклій.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

"Укрзалізниця розпочне продаж квитків, як тільки отримає рішення від всіх обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", - написав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 11 травня в Україні розпочався перший етап послаблення карантинних обмежень. При цьому Кабмін дозволив працювати деяким торговельним закладам та закладам побутового обслуговування населення.

Другий етап пом’якшення карантинних заходів розпочався 22 травня. До 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин.

Вранці 25 травня запрацював метрополітен у Києві та Харкові.

Відповідно до графіка відновлення роботи транспорту, оприлюдненого міністром інфраструктури, з 1 червня в Україні мають розпочатися залізничні пасажирські перевезення у міському, регіональному, міжобласному сполученні та міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом, а з 15 червня поновиться авіаційне сполучення.