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Криклій розповів, коли почнеться продаж залізничних квитків

Криклій розповів, коли почнеться продаж залізничних квитків
17:16 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Продаж залізничних квитків розпочнеться після рішень усіх обласних комісій з техногенно-екологічної безпеки - Криклій.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

"Укрзалізниця розпочне продаж квитків, як тільки отримає рішення від всіх обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", - написав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 11 травня в Україні розпочався перший етап послаблення карантинних обмежень. При цьому Кабмін дозволив працювати деяким торговельним закладам та закладам побутового обслуговування населення.

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Другий етап пом’якшення карантинних заходів розпочався 22 травня. До 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин.

Вранці 25 травня запрацював метрополітен у Києві та Харкові.

Відповідно до графіка відновлення роботи транспорту, оприлюдненого міністром інфраструктури, з 1 червня в Україні мають розпочатися залізничні пасажирські перевезення у міському, регіональному, міжобласному сполученні та міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом, а з 15 червня поновиться авіаційне сполучення.

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Все по темі:

Карантин, Криклій, Залізниця, Залізничні квитки, Продаж квитків.
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