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Прослуховування розмови Порошенко з Байденом: ДБР розпочало розслідування

Прослуховування розмови Порошенко з Байденом: ДБР розпочало розслідування
01:21 Сьогодні Телеграф УНИАН

Новини України:ДБР розпочало розслідування через прослушку розмови Порошенко і Байдена

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом прослуховування розмови п’ятого президента Петра Порошенка з колишнім віце-президентом США Джозефом Байденом.

Про це з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах повідомила "Українська правда".

За даними ЗМІ, відомство розслідуватиме справу через прослушку в кабінеті Порошенка.

"Згідно з документом, незаконне використання технічних засобів отримання інформації могло заподіяти шкоду державним інтересам", - пише видання, публікуючи відповідний витяг з ЄРДР.

ДБР викликає Порошенка на допит 26 травня

Як повідомлялось, 19 травня 2020 року народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи розмов колишнього віце-президента США Джо Байдена, екс-голови Держдепу Джона Керрі та екс-президента України Петра Порошенка. На записах, зокрема, можна почути, як Порошенко, перебуваючи на посаді голови держави, обговорює з американськими політиками чимало питань внутрішньої політики в Україні: тарифи, націоналізацію "Приватбанку", звільнення Шокіна і призначення Луценка на посаду генпрокурора, а також багато іншого.

Згодом Офіс генпрокурора завів на Порошенка справу щодо можливої державної зради.

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Джо Байден, Петро Порошенко, ДБР.
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