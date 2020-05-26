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На третьому етапі послаблення карантину відкриють спортзали та басейни

На третьому етапі послаблення карантину відкриють спортзали та басейни
10:46 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новини України:На третьому етапі послаблення карантину - з 1 червня відкриють спортзали та басейни, залізничні та автомобільні міжобласні перевезення, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санлікар Віктор Ляшко під час прес-брифінгу в Києві у вівторок.

"Із 1 червня, якщо будуть досягнуті деякі індикатори епідситуації, планується відкриття басейнів і спортзалів. Також відвідування освітніх занять у групах не більше ніж 10 осіб, наприклад, розпочнуть роботу автошколи. Також розпочнуть із 1 червня запуск залізничного транспорту та міжобласних перевезень автомобільним транспортом", - сказав він.

"Щодо басейнів і спортзалів - сьогодні-завтра на сайті МОЗ ми розмістимо рекомендації щодо забезпечення протиепідемічних норм. Басейни ми раніше не розглядали на третьому етапі виходу, але нові дані, які з'явилися сьогодні, щодо поширення коронавірусу через водний шлях передач, зокрема, у воді, що підлягає постійній дезінфекції, дають нам змогу розпочати їх роботу", - додав заступник міністра.

Ляшко зазначив, що умовами послаблення є показники інцидентності (не більше ніж 12 хворих на 100 тис. населення), завантаженості ліжок у лікарнях, визначених для лікування пацієнтів із коронавірусом (менше ніж 50%), середньої кількості тестувань ПЛР та ІФА (не менше ніж 12).

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Все по темі:

Карантин, Третий этап, Відкриття, Пом'якшення, Басейни, Спортивні секції.
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