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В САП відповіли на критику Венедіктової

В САП відповіли на критику Венедіктової
02:25 Сьогодні Телеграф УНН Фото: ukrafoto.com

Новини України:В САП опублікували відкритий лист-відповідь після звинувачень з боку Венедіктової.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відреагувала на відеозвернення генерального прокурора Ірини Венедіктової, оприлюднивши відкритий лист у відповідь. Лист-відповідь прокурори опублікували пізно ввечері 26 травня, на сторінці САП у Facebook, передає УНН.

У відкритому листі прокурори нагадали, що Офіс Генерального прокурора, його очільник та заступники не мають права давати вказівок працівникам САП або здійснювати дії, що стосуються виконання прокурорами їхніх повноважень.

"Ми категорично незгодні з твердженням генпрокурора щодо нашої бездіяльності, відсутності результатів роботи та звинуваченнями в порушенні розумних строків в кримінальних провадженнях", — йдеться в листі.

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Нагадаємо, раніше генеральний прокурор Ірина Венедіктова поскаржилася на "бездіяльність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури", заявивши, що це потребує її негайного реагування.

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Прокуратура, САП, ОГП, Ирина Венедиктова.
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