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Конфлікт САП і ОГП: Рябошапка нагадав, що Венедиктовій скоро звітувати в парламенті

Конфлікт САП і ОГП: Рябошапка нагадав, що Венедиктовій скоро звітувати в парламенті
06:19 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новини України:Екс-генпрокурор прокоментував конфлікт САП і ОГП.

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова почала публічно звинувачувати прокурорів САП у відсутності результату через те, що їй необхідно показати результат на посаді.

Таку думку висловив колишній генпрокурор Руслан Рябошапка в ефірі 24 каналу.

Він нагадав, що генпрокурору приблизно через тиждень звітувати в парламенті. За його словами, саме через те, що Венедіктовій немає про що розповісти, вона намагається повторити стару комбінацію.

"Коли вона була на посаді керівника ДБР, то звинувачувала прокурорів Офісу генпрокурора в тому, що вони нібито блокували її роботу і не давали можливості показати їй результат в ДБР. Зараз вона вже звинувачує прокурорів САП в тому, що вони не дають їй показати результат. Ось власне і всі мотиви", – зазначив Рябошапка.

Екс-генпрокурор підкреслив, що приблизно рік в Україні не чули конфліктів, публічних скандалів між органами кримінальної юстиції.

"Ні ДБР, ні НАБУ, ні САП, ні Офіс генпрокурора не воювали між собою. І така історія нарешті знову трапилася", – сказав Рябошапка.

В САП відповіли на критику Венедіктової

"В результаті скандалів моральний стан прокурорів стає очевидно гірше і відповідно ставлення до роботи теж стає трохи гірше. Це насамперед дестабілізує роботу САП", – переконаний Рябошапка.

Як повідомляв УНІАН, раніше генпрокурор Ірина Венедіктова звинуватила Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в бездіяльності. Відповіді САП довго чекати не довелося. В колективному листі, опублікованому в Facebook, представники САП не погодилися з висновками генпрокурора.

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САП, Руслан Рябошапка, ОГП, Ирина Венедиктова.
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