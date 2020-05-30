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Лікар розказала, які хвороби лікує секс

Лікар розказала, які хвороби лікує секс
12:27 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новини України:Якщо жінка не отримує від сексу ніякого задоволення, то і вся його користь зводиться на нівець.

Секс, як обмін фізіологічними рідинами не лікує ні чого. Але може покращувати емоційний стан людини.

У спермі немає гормонів, які розгладять зморшки, покращать колір шкіри й вилікують прищі, розповіла сімейний лікар Ірина Шинкаренко, пише 24 канал. 

У статевому члені теж немає нічого чарівного. Гормони під час сексу виробляються тільки під час оргазму (дофамін, ендорфіни, окситоцин). Тобто, якщо жінка не отримує від сексу ніякого задоволення, то і вся його користь зводиться на нівець.

Чому лікарі радять секс?

Найчастіше вони дають такі рекомендації, коли не знають як лікувати пацієнта. 

"Болять груди? Прищі? Знайди собі чоловіка і переспи з ним. Звучить абсурдно. Коли подібні рекомендації озвучує лікар, особливо гінеколог, хочеться запитати, якими даними вони керуються. Скоріш за все, таким медикам хочеться більше пацієнток. Тому що дівчата, які не живуть статевим життям: не скаржаться на виділення всіх кольорів веселки і не лікуються від інших статевих хвороб", – сказала лікарка.  

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Люди, які не перебувають в статевих відносинах з різних причин (внутрішні або релігійні переконання, смерть або хвороба чоловіка, розлучення) знаходять задоволення і заспокоєння в інших видах діяльності й не відчувають себе більш хворими, ніж інші.

Не секс, а наявність стабільних, теплих відносин, близькість, комфорт від контакту шкіри, ендорфіни й окситоцин, що виробляються при досягненні оргазму дійсно сприяють емоційній стабільності й загальному відчуттю щастя. При цьому знижується тиск і (можливо) стимулюється імунна система.

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Секс, Хвороби, Лікар.
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