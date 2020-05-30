З майже 8 тисяч ІФА-тестів в Україні - 479 позитивні

Новини України:В Україні наразі зроблено майже 8 тисяч ІФА-тестувань (імуноферментний аналіз), і 479 зразків дали позитивний результат.

Проо це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

"На сьогодні в країні вже зроблено близько 8000 тестів на виявлення антитіл до коронавірусу. ️479 зразків показали позитивний результат", - написав він.

За словами міністра, за останню добу було зроблено 1560 таких досліджень.

Степанов нагадав, що алгоритм ІФА-тестувань прописано у стандартах надання медичної допомоги. Наразі такі дослідження проводяться децентралізовано — в обласних, міських та районних лікарнях, де облаштовані відповідні лабораторії.

Як повідомляв Укрінформ, за останню добу найбільше випадків захворювання на COVID-19 зареєстровано у Львівській, Рівненській областях та Києві.

В Україні за добу зафіксовано 393 нові випадки корнавірусу. Загалом на COVID-19 захворіло 23 204 особи, з них 1700 дітей і 4475 медпрацівників. Одужало 9311 осіб, летальних випадків зафіксовано 696.