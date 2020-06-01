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На фейках про коронавірус спіймали вже 385 онлайн-агітаторів

На фейках про коронавірус спіймали вже 385 онлайн-агітаторів
11:51 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новини України:Співробітники спецслужби, як вказано, встановили, що “18 виявлених агітаторів діяли за завданням російської сторони”.

Служба безпеки України викрила 385 інтернет-агітаторів на поширенні фейків про епідемію COVID-19, а також заблокувала понад 2,6 тисячі спільнот з понад мільйонною аудиторією. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресцентр СБУ.

“За період дії карантинних заходів кіберфахівці СБУ заблокували понад 2,6 тисячі спільнот з понад мільйонною аудиторією, викрили 385 інтернет-агітаторів, які поширювали різноманітні фейки про епідемію COVID-19”, — йдеться у повідомленні.

“Стосовно них СБУ розпочала кримінальні провадження за дії, що спрямовані на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (ст. 109 і 110 Кримінального кодексу України). Такі агітатори “працювали” у Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Херсоні, Полтаві, Кропивницькому, Конотопі, Івано-Франківську, Хмельницькому та Жашкові", - зазначили у СБУ.

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Зазначається, що через соціальні мережі російські спецслужби та керовані ними агентурні мережі тролів закликали до порушення карантинних обмежень, проведення акцій протесту, силового захоплення влади та інформаційної підтримки таких неправомірних заходів.

Інформацію стосовно виявлених 367 агітаторів СБУ спрямувала до Національної поліції. 160 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності за поширення неправдивих чуток, які можуть викликати паніку або порушення громадського порядку, у межах статті 173-1 КУпАП.

Протягом 2019-2020 років судами винесено 26 обвинувальних вироків щодо інтернет-пропагандистів, які умисно здійснювали деструктивну інформаційну діяльність на шкоду державній безпеці України з використанням соціальних мереж.

Нагадаємо, ООН запустила ініціативу щодо боротьби з дезінформацією про пандемію коронавірусу.

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СБУ, Фейки, Коронавірус, Covid-19.
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