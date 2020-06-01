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Кабмін ухвалив низку рішень щодо захисту дітей

Кабмін ухвалив низку рішень щодо захисту дітей
13:22 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Кабінет міністрів України на своєму засіданні у понеділок, 1 червня, ухвалив низку рішень щодо захисту дітей.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Моє переконання - увага до дітей повинна бути на найвищому державному рівні, адже саме вони згодом становитимуть основу нашої країни. Саме вони будуть продовжувати будувати Україну", - сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та нагадав, що сьогодні Україна та весь світ відзначають День захисту дітей.

За його словами, наше ставлення до дітей зараз – це їхнє ставлення до України в майбутньому, це їх бажання жити та розвиватися в Україні.

Прем’єр-міністр повідомив, що 27 ініціатив, які розглядає сьогодні уряд на своєму засіданні, присвячені захисту дітей за наступними головними напрямами.

«Перше. Посилення безпеки дітей, захист від жорсткого поводження. Наприклад, пропонується посилити відповідальність за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин. Це неприпустимо, щоб дитина могла купити електронну сигарету в будь-якому ларьку. Це толерування негативним звичкам», - сказав він.

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Глава уряду додав, що другий напрям - покращення системи догляду і виховання дітей.

«У цьому напрямку головний акцент – зробити все можливе, щоб діти виховувались у сім’ях, а не в інтернатах», - зазначив він.

Шмигаль ініціював рішення уряду, покликані покращити умови для виховання дітей, які залишилися без батьків, в тому числі і дітей з інвалідністю.

Крім того, Прем’єр-міністр підкреслив, що уряд ухвалює рішення щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

«Переконаний, що такі діти мають повне право на отримання житла від держави, тому це право необхідно реалізувати», - сказав він.

Ще одним напрямком, за яким уряд ухвалює рішення, Прем’єр-міністр назвав створення сприятливого та благополучного середовища для виховання дитини в громаді.

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Кабмин, Діти, Захист дітей, День захисту дітей.
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