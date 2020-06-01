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"Кіберпес": Мінцифри запустило чат-бот про кібербулінг

"Кіберпес": Мінцифри запустило чат-бот про кібербулінг
23:22 Пн, 1 Червень 2020 Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новини України:В Україні запустили чат-бот про кібербулінг.

Міністерство цифрової трансформації у співпраці з ЮНІСЕФ та за інформаційної підтримки Міністерства освіти і науки України, Координаційного центру з надання правової допомоги та Міністерства юстиції України випустило чат-бот "Кіберпес", у якому можна дізнатись про те, як діяти дітям, батькам і вчителям у випадку кібербулінгу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

"Минулого року ми ввели в законодавство поняття булінгу, зокрема і цькування дітей в інтернеті. Наступним кроком має стати національна система виявлення та встановлення відповідальності за кібербулінг. Під час карантину діти проводять багато часу в мережі, тож зараз вони особливо потребують зручного і швидкого механізму реагування на кібербулінг", – прокоментувала запуск чат-боту державний експерт Директорату дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти МОН Оксана Савицька.

Чат-бот у Telegram і Viber допоможе дізнатись, як визначити кібербулінг, як самостійно видалити образливі матеріали з соціальних мереж, а також куди звертатись за допомогою.

У чат-боті "Кіберпес" можна знайти інформацію про те:

  • що таке "кібербулінг" та як він проявляється;
  • як визначити контент, що містить кібербулінг;
  • що робити, якщо вас кібербулять;
  • як видалити матеріали, що містять кібербулінг;
  • як попередити кібербулінг;
  • як не бути кібербулером.

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За даними міжнародного дослідницького проєкту ESPAD, у 2019 році лише 6,7% опитаних підлітків в Україні не користувались соціальними мережами. Близько 45% підлітків проводять у соціальних мережах до 3 годин на день, а ще майже 50% – 4 та більше годин.

За даними ЮНІСЕФ, в Україні близько 50% підлітків були жертвами кібербулінгу.

ЮНІСЕФ визначає кібербулінг як цькування із застосуванням цифрових технологій. Кібербулінг може відбуватися в соціальних мережах, платформах обміну повідомленнями (месенджерах), ігрових платформах та мобільних телефонах, зокрема через: поширення брехні або розміщення фотографій, які компрометують когось у соціальних мережах; повідомлення або погрози, які ображають когось або можуть завдати комусь шкоди.

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МОН, ЮНИСЕФ, Мінцифри, Кіберпес.
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