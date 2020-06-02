Зеленського просять не допустити ліквідації понад ста тергромад

Новини України:Президента Володимира Зеленського просять не допустити ліквідації понад 100 об'єднаних територіальних громад (ОТГ).

Відповідну петицію оприлюднено на сайті Президента України.

«Переважна більшість ОТГ виступає категорично проти їх примусового приєднання до інших громад. При цьому більша частина з них мають середній та високий рівень спроможності, забезпечують належний рівень надання послуг, проводять значну проєктну діяльність, але політичні чи бізнесові впливи прагнуть їх ліквідації та приєднання до міст чи ще не об’єднаних громад. Не можна руйнувати довіру до держави, нехтувати такою великою цінністю, як добровільне волевиявлення людей до самостійного формування сприятливого середовища життєдіяльності через об’єднання громад, щоб не знищити ініціативу на багато років вперед. Такий несправедливий підхід до формування перспективних планів, які знищують діючі ОТГ, призводить до соціальної напруги, протестів, втрати довіри до держави», - йдеться у тексті петиції.

Наразі петиція набрала 396 голосів із 25 тис. необхідних для розгляду.

Як повідомлялося, представники ОТГ періодично проводять пікети через незгоду із напрацьованими ОДА і затвердженими урядом перспективними планами.

Так, днями представники громад пікетувати Дніпропетровську облдержадміністрацію. За інформацією Асоціації ОТГ, існування понад 120 тергромад не передбачене Перспективними планами КМУ на 2020 рік.