Коронавірус в Україні і світі: найважливіше за 2 червня

Новини України:В Україні на сьогодні підтвердилося 24 340 випадків COVID-19.

Коронавірус у світі - статистика

Вчора Україна поступово почала відкривати басейни і спортзали, дозволила освітні заняття у групах до 10 осіб і запустила залізничний транспорт. Водночас у світі кількість хворих невпинно зростає і зараз наближається до 6,3 мільйона. УНІАН зібрав головні новини про коронавірус за останню добу.

Станом на ранок вівторка, 2 червня, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 375 656 осіб. Водночас, одужали 2 697 328 осіб.

Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

Всього у світі з початку епідемії зафіксовано 6 271 577 інфікованих. Приріст числа хворих за добу склав 99,2 тис. осіб. Найбільше у світі смертей зафіксовано в США - 105 147 осіб, у Великій Британії - 39 127, в Італії - 33 475, у Бразилії - 29 937, Франції - 28 836 та Іспанії - 27 127.

За даними МОЗ, станом на 9:00 2 червня в Україні 24 340 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 727 летальних, 10 078 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 328 нових випадків зараження.

У столиці за добу зафіксовано 28 нових випадків COVID-19, 64 особи одужали. Загалом на сьогодні у Києві вже 3071 підтверджений випадок захворювання на COVID-19.

З 1 червня Україна перейшла на третій етап ослаблення карантину, а отже – скасовані чергові обмеження.

З урахуванням рекомендацій Міністерства охорони здоров'я, в Україні дозволено, зокрема, наступне:

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що буде з карантином в Україні після 22 червня. За його словами, зняття обмежень залежатиме від ситуації не тільки в Україні, але і в країнах ЄС. Також братиметься до уваги ситуація після зняття карантинних обмежень 10 і 15 червня.

Зокрема, в Україні з 10 червня почнуть відкривати різні установи, закриті через карантин, у тому числі - кінотеатри, санаторії та дитячі табори. Утім, щодо з дитячих таборів рішення буде прийматися окремо.