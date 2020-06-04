Лікування коронавірусу: Степанов сказав, коли допомагає гідроксихлорохін

Новини України:Препарат гідроксихлорохін допомагає хворим на коронавірус, якщо використовувати його згідно з затвердженим протоколом.

Про це на брифінгу у четвер заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Коли цей лікарський засіб приймається в рамках протоколу, який затверджений, з урахуванням всіх особливостей використання цього лікарського засобу, то він має ефект щодо лікування та одужання від коронавріусу", - сказав Степанов.

Міністр зазначив, що гідроксихлорохін був вписаний у стандарти лікування хворих на коронавірус з огляду на досвід інших країн. За його словами, у протоколі чітко прописано, що в жодному разі медпрепарат не може бути використаний в амбулаторних умовах або в легкому стані перебігу хвороби. Також чітко прописано, що може бути застереженням, і що він не може використовуватися при певних супутніх захворюваннях.

"Треба довіряти українських медикам, треба довіряти українським фахівцям. Відразу після того, як я приступив до виконання обов'язків міністра охорони здоров'я, одним із перших моїх рішень було затвердження стандартів надання медичної допомоги у коронавірусній хворобі. Те, що має назву протоколи. І в їх розробці та затвердженні брали участь наші фахівці, які і вписали гідроксихлорохін на основі європейського досвіду, і на основі досвіду різних країн. І чітко прописали, за яких обставин та в яких станах він має використовуватися", - сказав Степанов.

Як повідомлялося, Всесвітня організація охорони здоров'я відновила випробування гідроксихлорохіну для лікування хворих на COVID-19 у зв’язку з тим, що комісія не знайшла підтверджень зростання смертності серед пацієнтів, які приймали препарат. (Повідомлення про зростання смертності серед пацієнтів з COVID-19, які приймали гідроксихлорохін, почали з’являтися ще у квітні.)

За минулу добу в Україні захворіли на COVID-19 588 осіб, загалом за весь час пандемії в країні захворіли 25 411 осіб.