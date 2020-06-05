Ляшко: Для лабораторій МОЗ виділили 650 мільйонів

Новини України:Зі стабілізаційного фонду для лабораторних підрозділів МОЗ виділено 650 млн гривень.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Зараз завершені усі процедури, і 650 млн гривень із Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою, так званого стабілізаційного фонду, перераховані для лабораторних підрозділів МОЗ для того, щоб забезпечити готовність і реагування на поширення коронавірусної хвороби", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що з цих коштів 280 млн гривень призначено для оплати роботи працівникам лабораторних центрів, що залучені у проведенні як епідеміологічних розслідувань, так і лабораторних.

Крім того, додав заступник міністра, на закупівлю для лабораторних центрів тест-систем, обладнання і реактивів було виділено близько 300 млн гривень, зокрема 190 млн на закупівлю ПЛР-тестів та реактивів, необхідних для їх проведення.

Як повідомлялося, станом на 5 червня в Україні 25 964 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 762 летальні, 11 372 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 553 нові випадки.